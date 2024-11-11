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В США пожаловались на позитивное влияние санкций на Россию

Сенатор Хагерти: санкции позволили России продавать энергоносители

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Введенные против России санкции позволили ей продавать энергоносители на мировом рынке. Об этом сообщил сенатор от Республиканской партии Билл Хагерти в эфире телеканала CBS News.

«Россия полностью обеспечена финансированием из-за политики (администрации президента США Джо Байдена. — «Газета.Ru»), которая позволяет продавать энергоносители», — отметил он, говоря о направленных против РФ санкциях.

7 ноября политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут снять часть введенных санкций против России с приходом в Белый дом победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа. По оценке Дудакова, США ввели много избыточных санкций против России, которые мешают самим Соединенным Штатам. Это касается сферы торговли, отметил политолог.

В тот же день заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев сообщил, что новые ограничения в отношении российского нефтегазового сектора приведут к скачку цен на энергоносители в мире, что не входит в планы нового президента США Дональда Трампа.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не ждут изменений экономической риторики Соединенных Штатов в отношении России с приходом к власти республиканца Трампа в США.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.

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