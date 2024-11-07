Эксперт оценил возможность ослабления санкций против России при Трампе

США могут снять часть введенных санкций против России с приходом в Белый дом победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Какие-то санкции, безусловно, могут откатить. Это не значит, что прекращается холодная война и противостояние», — отметил аналитик.

По оценке Дудакова, США ввели много избыточных санкций против России, которые мешают самим Соединенным Штатам. Это касается сферы торговли, отметил политолог.

Как подчеркнул эксперт, Запад может снять наложенные рестрикции с банков, которые проводят транзакции с США и Европой.

До этого заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев заявил, что новые ограничения в отношении российского нефтегазового сектора приведут к скачку цен на энергоносители в мире, что не входит в планы нового президента США Дональда Трампа.

Ранее финансист предрек судьбу доллара при Трампе.