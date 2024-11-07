Стало известно, почему Трампу невыгодно вводить санкции против российской нефти

Новые ограничения в отношении российского нефтегазового сектора приведут к скачку цен на энергоносители в мире, что не входит в планы нового президента США Дональда Трампа. Политик вряд ли станет ужесточать санкции после вступления в должность. Такое мнение выразил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев. Его слова приводит ТАСС.

«Трамп заинтересован в низких ценах на топливо, а при дополнительном ограничении экспорта из РФ поддерживать низкую стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке будет почти невозможно», — пояснил экономист.

В прошлый президентский срок Трамп ввел санкции против газопровода «Северный поток». После политик критиковал президента Джо Байдена за то, что он разрешил запуск проекта и тем самым «подвел экономику США к краху».

Подробнее об итогах прошлого президентства Трампа — в материале «Газеты.Ru».

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