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Песков оценил возможность изменений экономической риторики США в отношении России

Песков: Россия не ждет изменений экономической риторики США в отношении Москвы

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В Кремле не ждут изменений экономической риторики Соединенных Штатов в отношении России с приходом к власти республиканца Дональда Трампа в США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не ожидают», — ответил он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут снять часть введенных санкций против России с приходом в Белый дом Трампа.

По оценке Дудакова, США ввели много избыточных санкций против России, которые мешают самим Соединенным Штатам. Это касается сферы торговли, отметил политолог.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ не видит перспектив изменения русофобского курса Соединенных Штатов, выборы в США не изменят ситуацию в этой сфере.

Ранее Титов счел, что Трамп будет подыгрывать России и снимет санкции.

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