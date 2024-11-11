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СМИ узнали, что Трамп может получить «необычное» приглашение в Британию

Guardian: Трамп может посетить Британию во второй раз из-за смены монарха

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Kevin Lamarque/Reuters

Будущему президенту США Дональду Трампу могут предложить совершить второй государственный визит в Великобританию, так как с момента его первого приезда в стране сменился монарх, пишет The Guardian.

Источники газеты в правительстве страны опровергли данные о том, что «необычное» второе приглашение уже было направлено политику.

«Второй государственный визит Трампа не следует исключать из-за трех различий с 2019 года: разрыва между его президентскими сроками, смены правительства с консерваторов на лейбористов и нового монарха Карла III», — пишет The Guardian.

Первый визит Трампа в Соединенное Королевство в качестве американского президента состоялся в июне 2019 года. Вместе с политиком в гости к королевской семье прибыли его супруга Меланья, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Их насыщенная программа включала в том числе прием в Букингемском дворце, чай в резиденции принца Уэльского, экскурсию по Вестминстерскому аббатству и торжественный ужин в Букингеме. Во время ответа на приветственную речь королевы Елизаветы II Трамп нарушил королевский протокол: президент США положил руку на спину королевы, что строжайше запрещено.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, чего ждать от нового президентства Трампа.

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Выборы в США - 2024
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