Не удержался: как Трамп нарушил королевский протокол

Первый день официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию закончился роскошным банкетом, устроенным в Букингемском дворце для 170 гостей, среди которых, помимо самого американского лидера и его супруги Меланьи находятся также четверо взрослых детей Трампа: в Лондон не взяли только 13-летнего Бэррона — Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Эрик Трамп вместе с супругой Ларой и Тиффани Трамп знакомятся с королевской семьей.
Дональд Трамп с супругой прилетели в Букингемский дворец на вертолете примерно в 19.40 — так же, как утром они прибыли сюда в полдень, слегка передохнув после прилета в американском посольстве.
Семью американского президента принимают во дворце 16 членов династии Виндзоров — королева Елизавета II, принц Чарльз, его супруга Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям и Кейт Миддлтон, младшие сыновья королевы принц Эндрю и принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской, дочь королевы принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоренс, а также кузены королевы — Ричард, герцог Глостерский, с супругой, Эдвард, герцог Кентский, принц Майкл Кентский с супругой и кузина Елизаветы принцесса Александра.
Как можно заметить, принц Гарри в этом списке отсутствует, хотя днем он был на приеме в честь прибытия американских гостей в Букингеме и успел отобедать с семьей Трампа.
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Банкет открылся речью королевы Елизаветы II: в ней она вспомнила о своем первом официальном визите в США, куда ее пригласил президент Дуайт Эйзенхауэр, и напомнила собравшимся о тесных связях между США и Великобританией. Особенно она отметила приближающуюся годовщину высадки в Нормандии, которую будут отмечать 6 июня.
«В тот день — в других случаях позже — вооруженные силы обеих стран сражались бок-о-бок. чтобы защитить взлелеянные нами ценности свободы и демократии», — сказала Елизавета II. Она добавила, что Великобритания чрезвычайно обязана британским, американским воинам и солдатам союзников, которые «начали освобождение Европы 6 июня 1944 года». Речь свою Елизавета II закончила тостом — она предложила поднять бокалы «за продолжительную дружбу между двумя странами и за здоровье, благополучие и счастье граждан Соединенных Штатов Америки».
В своей ответной речи Дональд Трамп тоже, разумеется, вспомнил о днях Второй мировой войны — помимо героизма британцев, подвергавшихся бомбежкам в 1940-м и 1941-м, он упомянул и еще один эпизод. «В апреле 1945-го газеты опубликовали фотографию королевы-матери, посещавшей банкет, организованный женщинами для солдат и наблюдавшей за молодой женщиной, чинившей мотор военного грузовика. Этим молодым механиком была будущая королева — великая, великая женщина».
Трамп тоже упомянул о крепких связях между двумя державами — свой бокал он поднял «за вечную дружбу» между двумя странами.
Тогда же, во время произнесения речи, Трампу удалось сделать то, чего от него ждали с утра — нарушить королевский протокол: президент США положил руку на спину королевы. Это, разумеется, строжайше запрещено: Трампа наверняка предупреждали, чтобы он не совершал ошибку, сделанную в 2013 году Мишель Обамой — тогда она обняла королеву в порыве чувств во время государственного визита Барака Обамы в Великобританию.
Меню банкета было выбрано самой королевой из четырех вариантов. Гостям подали приготовленного на пару палтуса с муссом из водяного кресса, спаржей и соусом из кервеля, седло молодого виндзорзского барашка, начиненного травами, с весенними овощами и соусом из портвейна, клубничные сабле с кремом из вербены, а также сезонные фрукты. Некоторые вина, подаваемые гостям, производятся в Виндзоре — королева, как правило, угощает гостей блюдами со своего огорода — приготовленными из продуктов, добываемых в ее угодьях.
Таким образом на столах оказалось игристое вино, производимое в Виндзоре, хотя и французский шато-лафит 1990 года, цена которого примерно равняется минимальной зарплате в Великобритании, тоже предлагался гостям.
Впрочем, Трамп от алкоголя, как обычно, воздержался — он не пьет и не рекомендует это делать и своим детям.
Среди гостей вечера находятся и представители политической элиты Великобритании, включая и готовящуюся уйти в отставку в ближайшие дни премьер-министра Великобритании Терезу Мэй — в черном вечерним платье с глубоким декольте. Правда, один из лидеров политических партий — Джереми Корбин, глава партии лейбористов — торжественный ужин проигнорировал. Более того — он присоединился к людям, протестующим против приезда американского президента, которые бушуют за стенами Букингемского дворца с самого утра.