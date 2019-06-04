Не удержался: как Трамп нарушил королевский протокол

Первый день официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию закончился роскошным банкетом, устроенным в Букингемском дворце для 170 гостей, среди которых, помимо самого американского лидера и его супруги Меланьи находятся также четверо взрослых детей Трампа: в Лондон не взяли только 13-летнего Бэррона — Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Эрик Трамп вместе с супругой Ларой и Тиффани Трамп знакомятся с королевской семьей.

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Дональд Трамп с супругой прилетели в Букингемский дворец на вертолете примерно в 19.40 — так же, как утром они прибыли сюда в полдень, слегка передохнув после прилета в американском посольстве.

Семью американского президента принимают во дворце 16 членов династии Виндзоров — королева Елизавета II, принц Чарльз, его супруга Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям и Кейт Миддлтон, младшие сыновья королевы принц Эндрю и принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской, дочь королевы принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоренс, а также кузены королевы — Ричард, герцог Глостерский, с супругой, Эдвард, герцог Кентский, принц Майкл Кентский с супругой и кузина Елизаветы принцесса Александра.

Как можно заметить, принц Гарри в этом списке отсутствует, хотя днем он был на приеме в честь прибытия американских гостей в Букингеме и успел отобедать с семьей Трампа.

Фоторепортаж: На прием к королеве: Дональд и Меланья Трамп прилетели в Лондон __is_photorep_included12391633: 1

Банкет открылся речью королевы Елизаветы II: в ней она вспомнила о своем первом официальном визите в США, куда ее пригласил президент Дуайт Эйзенхауэр, и напомнила собравшимся о тесных связях между США и Великобританией. Особенно она отметила приближающуюся годовщину высадки в Нормандии, которую будут отмечать 6 июня.

«В тот день — в других случаях позже — вооруженные силы обеих стран сражались бок-о-бок. чтобы защитить взлелеянные нами ценности свободы и демократии», — сказала Елизавета II. Она добавила, что Великобритания чрезвычайно обязана британским, американским воинам и солдатам союзников, которые «начали освобождение Европы 6 июня 1944 года». Речь свою Елизавета II закончила тостом — она предложила поднять бокалы «за продолжительную дружбу между двумя странами и за здоровье, благополучие и счастье граждан Соединенных Штатов Америки».

В своей ответной речи Дональд Трамп тоже, разумеется, вспомнил о днях Второй мировой войны — помимо героизма британцев, подвергавшихся бомбежкам в 1940-м и 1941-м, он упомянул и еще один эпизод. «В апреле 1945-го газеты опубликовали фотографию королевы-матери, посещавшей банкет, организованный женщинами для солдат и наблюдавшей за молодой женщиной, чинившей мотор военного грузовика. Этим молодым механиком была будущая королева — великая, великая женщина».

Трамп тоже упомянул о крепких связях между двумя державами — свой бокал он поднял «за вечную дружбу» между двумя странами.

Тогда же, во время произнесения речи, Трампу удалось сделать то, чего от него ждали с утра — нарушить королевский протокол: президент США положил руку на спину королевы. Это, разумеется, строжайше запрещено: Трампа наверняка предупреждали, чтобы он не совершал ошибку, сделанную в 2013 году Мишель Обамой — тогда она обняла королеву в порыве чувств во время государственного визита Барака Обамы в Великобританию.

'Mr President, as we look to the future, I am confident that our common values and shared interests will continue to unite us.'



In her speech, The Queen spoke of the mutual aims and beliefs of the US and the UK. pic.twitter.com/1FRb2O12H7 — The Royal Family (@RoyalFamily) 3 июня 2019 г.

Меню банкета было выбрано самой королевой из четырех вариантов. Гостям подали приготовленного на пару палтуса с муссом из водяного кресса, спаржей и соусом из кервеля, седло молодого виндзорзского барашка, начиненного травами, с весенними овощами и соусом из портвейна, клубничные сабле с кремом из вербены, а также сезонные фрукты. Некоторые вина, подаваемые гостям, производятся в Виндзоре — королева, как правило, угощает гостей блюдами со своего огорода — приготовленными из продуктов, добываемых в ее угодьях.

Таким образом на столах оказалось игристое вино, производимое в Виндзоре, хотя и французский шато-лафит 1990 года, цена которого примерно равняется минимальной зарплате в Великобритании, тоже предлагался гостям.

Впрочем, Трамп от алкоголя, как обычно, воздержался — он не пьет и не рекомендует это делать и своим детям.

Среди гостей вечера находятся и представители политической элиты Великобритании, включая и готовящуюся уйти в отставку в ближайшие дни премьер-министра Великобритании Терезу Мэй — в черном вечерним платье с глубоким декольте. Правда, один из лидеров политических партий — Джереми Корбин, глава партии лейбористов — торжественный ужин проигнорировал. Более того — он присоединился к людям, протестующим против приезда американского президента, которые бушуют за стенами Букингемского дворца с самого утра.