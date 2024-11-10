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В НАТО заявили о соглашении Трампа с Россией, которое подорвет интересы США

Глава комитета НАТО Бауэр: договор Трампа с РФ по Украине подорвет интересы США

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Evan Vucci/AP

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что любое мирное соглашение, которое заключит избранный президент США Дональд Трамп и которое позволит российскому лидеру Владимиру Путину заявить о победе в спецоперации на Украине, подорвет интересы Белого дома. Об этом сообщает The New York Times.

В ходе своего выступления на заседании Европейского оборонного саммита в Праге Бауэр задался вопросом: если позволить «России победить», что это будет означать «для других автократических государств мира», где у США есть интересы? По мнению главы военного комитета НАТО, «на карту поставлено нечто большее, чем просто Украина».

Представитель переходной команды Трампа Кэролайн Ливитт в свою очередь заявила, что политик был переизбран по причине доверия к нему американцев. По ее словам, граждане ждут, что Трамп восстановит мир во всем мире посредством силы.

До этого журнал Foreign Policy писал, что Вашингтон может отказаться помогать Украине в случае, если Путин и Трамп договорятся о разделе ее территорий и внеблоковом статусе страны.

5 ноября Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее в США указали на важную деталь в политике демократов и Трампа по Украине.

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