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В США указали на важную деталь в политике демократов и Трампа по Украине

Экс-морпех США Берлетик: политика США по Украине согласована между партиями

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Brian Snyder/Reuters

Политика представителей демократической партии и победившего на выборах в США Дональда Трампа является согласованной. С таким мнением выступил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.

«Это был согласованный политический план политического захвата Украины и превращения ее в анти-Россию», — подчеркнул он.

Американский военный добавил, что упомянутый им план вылился в разрушительный конфликт, организованный против России.

Берлетик отметил, что Трамп также был частью масштабной программы Соединенных Штатов по Украине, поскольку во время своего первого президентского срока занимался созданием основы для разжигания конфликта.

Однако в нынешних условиях, по словам Берлетика, новая администрация Белого дома будет менять свою политику по Украине, поскольку понимает отсутствие шансов у Киева на победу. После этого, как считает американский морпех, США «вдвое усилят прежнюю политику», а вместо Украины будут участвовать в конфликтах на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого журнал Foreign Policy писал, что Вашингтон может отказаться помогать Киеву, если президент России Владимир Путин и избранный глава США Дональд Трамп договорятся о разделе территорий Украины и ее внеблоковом статусе.

Ранее Захарова рассказала о действиях Байдена против России после победы Трампа.

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