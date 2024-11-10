В США назвали условие, при котором Вашингтон откажется помогать Киеву

Вашингтон может отказаться помогать Киеву, если президент России Владимир Путин и избранный глава США Дональд Трамп договорятся о разделе территорий Украины и ее внеблоковом статусе. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал Foreign Policy.

«Если Путин согласится на формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в Североатлантические альянс, многие американцы просто перевернут эту страницу и переключатся», — отметил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

По его мнению, при таком развитии событий Трамп «припишет себе завершение конфликта». Также Уолт не исключает вероятность того, что избранный президент США переложит вопрос оказания помощи Украине с Вашингтона на европейские страны.

Кроме того, американские избиратели могут одобрить решение о лишении Украины любой поддержки, добавил профессор.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее в США рассказали об усталости от Украины.