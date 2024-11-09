Советник президента РФ рассказал, когда будет создана система расчетов с Африкой

Россия намерена создать независимую финансовую систему к 2030 году, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка Антон Кобяков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, независимая платежная и финансовая инфраструктура позволит увеличить доли расчетов между Россией и Африкой в валютах дружественных стран до 90%.

26 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Москва совместно со странами БРИКС проводит работу по организации собственного независимого платежного контура, который будет обслуживать всю внешнюю торговлю.

Президент подчеркнул, что РФ постепенно преодолевает сложности с расчетами за экспорт. При этом, по словам Путина, многие зарубежные партнеры страны заинтересованы в введении торговли в национальных валютах.

Также в рамках пленарного заседания Путин заявил, что в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению, в текущем веке будет сосредоточен глобальный рост экономики.

Ранее Силуанов рассказал о новой системе, внедренной в платежную систему БРИКС.