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В МИД Судана раскрыли роль в России в Африке

МИД Судана: Россия имеет значительное влияние в Африке

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Reuters

Российская Федерация имеет значительное влияние в Африке, и она может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж в беседе с РИА Новости.

«Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны. Мы знаем о том значительном влиянии, которое сейчас имеет Россия в Африке», — отметил он.

Аль-Хадж обратил внимание на то, что Россия могла бы объяснить некоторым африканским странам, представители которых участвуют в боевых действиях против Судана, о нерушимости границ, важности поддержания суверенности и стабильности.

Прекращение войны необходимо не только для Судана, но и для безопасности Африки, подчеркнул дипломат.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, — тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение. В качестве исполнительного органа власти был учрежден Переходный суверенный совет Судана, который расположен в столице страны Хартуме.

Конфликт между суданской армией и силами быстрого реагирования в Хартуме обострился 15 апреля 2023 года. Много людей пострадали в перестрелках.

Ранее Путин заявил об особом значении отношений с африканскими партнерами.

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