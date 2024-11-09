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В МИД заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке

Дипломат Михно: Киев поддерживает террористов в Африке, РФ будет бороться с этим

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Paul Lorgerie/Reuters

Украина открыто поддерживает террористов в Африке. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит бороться с этой неприемлемой практикой Украины на Африканском континенте и в других регионах мира.

На этой неделе заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что взаимодействующие с Киевом террористические группировки Ближнего Востока и Северной Африки могут использовать опыт Украины в применении химического оружия.

По словам дипломата, за время проведения специальной военной операции (СВО) украинская сторона неоднократно осуществляла акты химического терроризма.

В октябре французская газета Monde писала, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года, Киев занимается обучением террористов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах.

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