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В Судане надеются, что Россия поможет избежать давления Запада

МИД Судана: страна хотела бы, чтобы Россия помогла избежать давления Запада

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Depositphotos

Судан хотел бы, чтобы Россия помогла избежать давления со стороны западных стран. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности заместителя главы МИД страны Хусейн Аль-Хадж.

«Мы хотели бы, чтобы Россия воспользовалась своим влиянием в Совете Безопасности ООН, чтобы нам удалось избежать влияния со стороны западных стран, которые пытаются оказывать на нас большое давление, в том числе и санкционное», — сказал замминистра.

Аль-Хадж добавил, что правительство Судана надеется на поддержку России в формате политической и гуманитарной помощи.

До этого замглавы МИД Судана заявил, что Россия имеет значительное влияние в Африке и может сыграть ключевую роль в завершении войны в стране. Аль-Хадж обратил внимание, что РФ могла бы объяснить некоторым африканским государствам о нерушимости границ, важности поддержания суверенности и стабильности.

Ранее Путин заявил об особом значении отношений с африканскими партнерами.

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