В Судане надеются, что Россия поможет избежать давления Запада

Судан хотел бы, чтобы Россия помогла избежать давления со стороны западных стран. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности заместителя главы МИД страны Хусейн Аль-Хадж.

«Мы хотели бы, чтобы Россия воспользовалась своим влиянием в Совете Безопасности ООН, чтобы нам удалось избежать влияния со стороны западных стран, которые пытаются оказывать на нас большое давление, в том числе и санкционное», — сказал замминистра.

Аль-Хадж добавил, что правительство Судана надеется на поддержку России в формате политической и гуманитарной помощи.

До этого замглавы МИД Судана заявил, что Россия имеет значительное влияние в Африке и может сыграть ключевую роль в завершении войны в стране. Аль-Хадж обратил внимание, что РФ могла бы объяснить некоторым африканским государствам о нерушимости границ, важности поддержания суверенности и стабильности.

Ранее Путин заявил об особом значении отношений с африканскими партнерами.