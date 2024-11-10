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В ФБР рассказали о возможной волне увольнений после переизбрания Трампа

WT: в ФБР ожидают массовых увольнений после переизбрания Трампа

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Reuters

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США ожидают массовых увольнений в организации после прихода к власти новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Times (WT) со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно материалу издания, высшее начальство ФБР было «ошарашено» и «контужено» победой Трампа. Кроме того, большинство источников WT ожидают, что Трамп «разнесет это место (ФБР. — «Газета.Ru») в щепки», и это будет настоящая «кровавая баня».

Как утверждает бывший осведомитель ведомства Джордж Хилл, сотрудники бюро пребывают в крайне нервозном состоянии. По его словам, около 50 старших руководителей ФБР готовятся уйти в отставку добровольно как можно скорее.

В статье WT отмечается, что работники организации хорошо помнят увольнение Трампом ее директора Джеймса Коми спустя пять месяцев после начала своего первого президентского срока. Тогда глава ФБР узнал о своей отставке во время авиаперелета домой в Калифорнию. По словам источников издания, похожая судьба, вероятно, ожидает действующего директора ФБР Кристофера Рэя и его заместителя Пола Эббэта.

5 ноября в США прошли выборы президента. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее ФБР сообщило о распространении ложной информации о выборах в США.

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