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ФБР сообщило о распространении ложной информации о выборах в США

ФБР заявило о распространении ложных видео о сбое машин для голосования

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Erica Dischino/Reuters

ФБР США предупредило о фейковых сообщениях от имени бюро, содержащих ложную информацию о проходящих в стране президентских выборах. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Сегодня ФБР стало известно о трех случаях неправомерного использования его названия и символики для распространения ложной информации о выборах», — говорится в заявлении бюро.

По словам ФБР, среди этих сообщений — два фейковых видео. В одном утверждается, что бюро получило девять тысяч жалоб на неисправные машины для голосования, которые отправляли голоса за «определенного кандидата».

Во втором видео, представленном как запись ФБР и другого правительственного агентства, предполагается, что школы приостановят образовательную деятельность до 11 ноября, поскольку «риск школьных стрельб и беспорядков значительно возрос» из-за президентских выборов.

Кто стоит за фейковыми сообщениями и где они распространялись, в ФБР не уточнили.

Газета The Washington Post писала, что в Мэриленде избиратели пожаловались на ошибки в работе машин для голосования на одном из участков.

До этого телеканал ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что в центре Вашингтона после подведения итогов выборов возможны беспорядки.

Ранее посольство РФ ответило на обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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