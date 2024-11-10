Байден проигнорировал вопрос журналистов о его будущей беседе с Трампом

Президент США Джо Байден не стал сообщать, о чем собирается беседовать с избранным главой государства Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-пула журналистов.

«Байден не ответил, когда его спросили, что он планирует сказать Трампу в среду», — отметили американские журналисты.

Кроме того, Байден снова проигнорировал вопрос о том, считает ли он Трампа угрозой демократии.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На данный момент Трамп набрал 295 голосов.

Встреча президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа в связи с предстоящей передачей власти пройдет в среду, 13 ноября. Она состоится в Овальном кабинете по инициативе действующего главы государства.

Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025 года. Комитет по инаугурации Трампа возглавят его друзья — инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер.

Ранее Байден признался, что ему хочется наказать сторонников Трампа.