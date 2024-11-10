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В Совфеде предупредили Трампа об опасности угодить в «вашингтонское болото»

Сенатор Пушков: на посту президента Трамп может попасть в «вашингтонское болото»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что главная угроза прихода к власти в США победившего на выборах президента Дональда Трампа заключается не в его непредсказуемости, а в «вашингтонском болоте», которое политик обещал осушить в 2016 году, но так этого и не сделал.

Сенатор объяснил, что, скорее всего, команда Трампа будет набираться на основе его личной симпатии.

«В нее начнут пробиваться известные, закаленные в аппаратных боях политики-республиканцы, либо центристы, либо «ястребы» — сторонники жесткой антироссийской линии, типа сенатора Марко Рубио или [экс-главы ЦРУ и Госдепа] Майка Помпео», высказал мнение Пушков.

Он добавил, что такие люди начнут «обрабатывать Трампа», в том числе насчет Украины, и от него потребуется большая сила воли, чтобы не стать частью «вашингтонского болота» и не отказаться от заявленных им целей.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее СМИ узнали, как Трамп намерен разделить Россию и Китай.

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