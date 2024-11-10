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Орбан заявил о зависимости Киева от Запада

Орбан: Европа не сможет поддержать Киев без помощи Вашингтона

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Страны Европы не смогут финансово поддерживать Киев без помощи Вашингтона. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Украина находится в сильной зависимости от помощи западных союзников, подчеркнул он. Орбан спрогнозировал, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, уменьшит поддержку Киева из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте.

В настоящее время растет число политиков, которые считают, что европейские страны должны адаптироваться к сложившейся ситуации на фоне победы Трампа, добавил Орбан.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее в США рассказали об усталости от Украины.

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