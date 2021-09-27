В США рассказали об усталости от Украины

Президент США Джо Байден не включил Украину в список переговорных тем с Россией, так как в Соединенных Штатах чувствуется усталость от Киева. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бывшего советника Джорджа Буша-младшего по России, директора консалтинговой компании Kissinger Associates Томаса Грэма.

«Во-первых, в США есть усталость от Украины, да и на Западе в целом. Украине сегодня самое главное решить внутриполитические и экономические проблемы. Украинское общество должно сосредотачиваться на этих вопросах, на их решении», — сказал он.

Грэм добавил, что Байден хочет «сохранить статус-кво» с Россией. По мнению эксперта, американский лидер понимает, что большого прогресса по теме Украины не добиться.

По словам Грэма, недавний визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон показал, что новых попыток надавить на Россию пока не предвидится.

Ранее руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил США за поддержку в борьбе с «Северным потоком – 2» и предложил «дожать» газопровод.