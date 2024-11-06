В Госдуме заявили, что приход Трампа к власти «похоронит» план Зеленского

На посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и снизить финансирование Украины. Полностью от снабжения Киева Вашингтон не откажется, однако очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Результаты выборов в Штатах подтвердили полный провал политики страны во главе с демократами, убежден депутат. При этом он призвал не ждать много изменений с приходом Трампа, хотя согласился, что политик постарается предстать «миротворцем».

«Хороших перспектив Зеленский для себя не услышит, все его планы победы можно похоронить. Думаю, ему скажут: «Парень, продолжай своими силами, а мы поддержим на словах». При этом продолжится намеченная борьба до последнего украинца», — убежден Чепа.

С президентом России Владимиром Путиным, по мнению депутата, Трамп постарается выстроить нормальные отношения.

Финансирование Киева продолжится, хотя Вашингтон и попытается переложить основное бремя на Европу, считает Чепа. Для себя США уже добились желанных результатов, в том числе обновили военно-технический комплекс, слили старое оружие Украине и получили крупные заказы. Углубление конфликта им уже невыгодно, из-за чего власти будут стремиться к его завершению, заключил парламентарий.

Напомним, по результатам прошедших выборов в США еще продолжается подсчет голосов, но Трамп заметно лидирует — он уже объявил себя победителем. Как теперь сложится военно-техническое сотрудничество Украины с новой администрацией Белого дома, что изменит победа Дональда Трампа для Москвы и Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле объяснили сдержанность российских политиков по выборам в США.