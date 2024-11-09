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В Киеве заявили о подготовке к встрече Трампа и Зеленского

Глава МИД Украины Сибига заявил о подготовке к встрече Трампа и Зеленского

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Идет предварительное планирование встречи президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Bloomberg.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции с главой Евродипломатии Жозепом Боррелем в Киеве.

Сибига заявил, что между Зеленским и Трампом установился «диалог» после их телефонного разговора, проведенного на этой неделе. При этом он отказался ответить, запланирована ли встреча до или после инаугурации Трампа в январе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что видел Зеленского на заседании глав стран ЕС в Будапеште 7 ноября и тот, по его словам, был шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, потому что это может означать резкое снижение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Портал Axios писал о том, что телефонный разговор Трампа с Зеленским на следующий день после выборов президента США «преподнес два сюрприза»: на линии был также предприниматель Илон Маск, и Зеленский был несколько успокоен тем, что услышал от избранного президента.

Ранее Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта.

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