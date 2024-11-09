Лидер страны ЕС рассказал о шоке Зеленского из-за победы Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо отметил, что видел Зеленского на днях на мероприятии в Будапеште.

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский», — сказал Фицо.

По его словам, Зеленский был шокирован тем, что выиграл Трамп и из-за этого может произойти остановка помощи Украине со стороны США. Фицо отметил, что не исключает значительное снижение Трампом поддержки Украины со стороны США для того, чтобы закончить конфликт на Украине.

Также Фицо рассказал, что Евросоюз впервые получил «определенную информацию» относительно военной ситуации на Украине. Очевидно, что дела у Киева идут «не очень хорошо», отметил он. Какая именно информация была озвучена на заседании глав стран ЕС в Будапеште 7 ноября, премьер не уточнил.

Ранее Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа.