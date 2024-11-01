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Лавров заявил о стабилизирующей роли договора России и КНДР

Лавров: договор РФ и КНДР сыграет стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР должен сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, передает РИА Новости.

По его словам, документ заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления отношений стран во всех сферах двусторонней повестки.

«Он также призван сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане — на всем нашем континенте», — добавил Лавров.

1 ноября министр иностранных дел РФ проводит в Москве стратегические консультации с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

В дипведомстве сообщали, что в соответствии с подписанным договором о стратегическом партнерстве Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

Ранее в МИД РФ раскрыли цель договора о всеобъемлющем партнерстве с КНДР.

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