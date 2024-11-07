Россия и КНДР могут провести военные учения

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия и КНДР будут проводить совместные военные учения. Заявление прозвучало в ходе заседания клуба «Валдай», трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.

«Посмотрим, можем и учения проводить. Почему нет?» — сказал Путин, отвечая на вопрос модератора.

Глава государства напомнил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который заключили Москва и Пхеньян, практически повторяет аналогичный документ, существовавший между СССР и Северной Кореей, но «с новыми нюансами». По словам Путина, «в нем нет новизны».

В частности, в документе есть статья 4, которая говорит об оказании взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства, обратил внимание президент.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о присутствии корейских солдат в Курской области.