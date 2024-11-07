Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и КНДР могут провести военные учения

Путин допустил проведение Россией и КНДР совместных военных учений

close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия и КНДР будут проводить совместные военные учения. Заявление прозвучало в ходе заседания клуба «Валдай», трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.

«Посмотрим, можем и учения проводить. Почему нет?» — сказал Путин, отвечая на вопрос модератора.

Глава государства напомнил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который заключили Москва и Пхеньян, практически повторяет аналогичный документ, существовавший между СССР и Северной Кореей, но «с новыми нюансами». По словам Путина, «в нем нет новизны».

В частности, в документе есть статья 4, которая говорит об оказании взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства, обратил внимание президент.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о присутствии корейских солдат в Курской области.

Все новости на тему:
Заседание клуба «Валдай» 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами