В Молдавии посадившего экс-кандидата в президенты назначили главой прокуратуры по особым делам

Распоряжением президента Молдавии Майи Санду Виктор Фуртунэ, который занимался посадкой соперника главы государства на выборах, назначен главой прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Об этом в своем Telegram-канале написал бывший глава республики Игорь Додон.

Додон напомнил, что в 2021 году Фуртунэ «посадил Александра Стояногло» — кандидата в президенты и соперника Майи Санду на выборах.

«Это и есть ваша «реформа юстиции?» — риторически спросил Додон.

9 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По данным ЦИК, Санду набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

4 ноября в ОБСЕ заявили, что во время и первого, и второго тура выборов главы государства Санду пользовалась выгодой, которую извлекала из злоупотребления государственными ресурсами.

Ранее в Кремле отказались признать Санду президентом Молдавии.