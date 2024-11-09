ЦИК Молдавии утвердил победу Санду на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. Об этом сообщается на сайте избиркома.
ЦИК объявила избранной Санду, которую выдвинула кандидатом «Партия действия и солидарности».
4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.
Позже Стояногло официально признал поражение Санду на прошедших выборах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Молдавии президентские выборы, заявил, что Майю Санду нельзя назвать президентом этой страны, поскольку многие граждане за нее не голосовали.
Ранее в Госдуме назвали итоги выборов в Молдавии госпереворотом.