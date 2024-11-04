В ОБСЕ обвинили Санду в злоупотреблении госресурсами на выборах

Президент Молдавии Майя Санду пользовалась выгодой, которую извлекала из злоупотребления государственными ресурсами во время второго тура выборов президента республики, однако не так значительно, как в первом. Об этом заявила специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова, пишет РИА Новости.

«Это не предоставило участникам равных возможностей», — сказала она на брифинге.

При этом Потучкова отметила, что второй тур был проведен эффективно и профессионально и дал возможность гражданам Молдавии осуществить свое волеизъявление. Представитель ОБСЕ добавила, что не обошлось без проблем, связанных с «иностранным вмешательством и подкупом голосов».

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%. Партия социалистов Молдавии отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив Санду нелегитимным президентом. По словам социалистов, ее «признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа», а «народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным».

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Санду на выборах в Молдавии «протащили» усилиями Запада. По его словам, решающие голоса она получила благодаря гражданам, живущим за рубежом.

Ранее Байден поздравил Санду с переизбранием и обвинил РФ в попытках помешать выборам.