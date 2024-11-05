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В Кремле отказались признать Санду президентом Молдавии

Песков: живущим в РФ молдаванам не позволили голосовать на выборах президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Молдавии президентские выборы, заявил, что Майю Санду нельзя назвать президентом этой страны, поскольку многие граждане за нее не голосовали.

По словам Пескова, Россия может объективно судить о прошедших в Молдавии выборах, говоря о «сотнях тысяч граждан», «несколько сотнях гражданах» республики, проживающих на российской территории. Представитель Кремля утверждает, что этим людям, в отличие от проживающих в ЕС молдаван, не была предоставлена возможность принять участие в выборах.

Песков заявил, что выборы в Молдавии не были ни демократичными, ни честными, они были полны избирательных манипуляций.

«Что касается Санду, она не является президентом своей страны, потому что в самой стране многие не голосовали за нее. Что касается нынешнего молдавского руководства, до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о многочисленных фальсификациях, учиненных властями Молдавии на выборах.

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Выборы в Молдавии
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