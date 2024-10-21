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Стала известна цель нового пакета санкций ЕС против России

Politico: 15-й пакет санкций ЕС против России будет направлен против СПГ 

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, Еврокомиссия планирует ужесточить санкции против танкерного флота, который может перевозить российскую нефть, продающуюся на мировом рынке по рыночным ценам, без оглядки на попытки западных государств установить потолок стоимость на нефтепродукты РФ.

Издание подчеркивает, что дискуссии в Евросоюзе о том, как нанести удар по российской экономике, тормозит Венгрия, которая в текущий момент председательствует в Совете ЕС. Также на это влияет процесс утверждения членов ЕК нового состава, который должен был приступить к работе с 1 ноября, но едва ли сможет сделать это раньше 1 декабря.

В начале октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал одним из главных своих достижений 14 пакетов санкций против России.

Ранее швейцарские власти заподозрили местный бизнес в обходе антироссийских санкций.

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