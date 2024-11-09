Боррель считает преждевременным говорить о плане Трампа по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что говорить о плане администрации избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине преждевременно. Его слова приводит ТАСС.

«Я не могу спекулировать о том, что администрация США будет делать и тем более каким будет ответ ЕС на то, чего сегодня еще нет», — заявил он.

Боррель отметил, что ЕС продолжит помогать Украине. По его словам, Евросоюз предоставил Киеву €122 млрд помощи, что составляет около 50% от всей поддержки Запада.

Также Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит очередной, 15-й пакет санкций против России.

В субботу, 9 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США.

Ранее в Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа.