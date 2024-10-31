Лавров заявил, что требования Зеленского вызвали оторопь в США

Требования президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву американские ракеты Tomahawk вызывало оторопь в США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал он.

Лавров также отметил, что высказывания украинского лидера каждый раз подтверждают его неадекватность как политика и человека.

«Неадекватность и как политика, которым он пытается себя предъявлять, так и неадекватность как просто человека нормального. Это печально», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что любые попытки Зеленского втянуть США в войну с Россией приведут к тому, что Вашингтон «будет каждый раз бить его по рукам».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все «планы мира» президента Украины Владимира Зеленского направлены на то, чтобы скорее «затянуть по уши» в войну страны Запада.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные газеты, обнародовав информацию о секретной части «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у США дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками.

Ранее Лавров назвал тупой «формулу мира» Зеленского.