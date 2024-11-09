Россия выступает за реформу международных финансовых институтов в пользу мирового большинства, включая страны Африки. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь об этом зашла в ходе дискуссии на первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка».

Захарова отметила, что Россия не видит альтернативы реформе мировой финансовой архитектуры, которая должна отвечать интересам большинства. А в условиях формирующегося многополярного мира «голос Африки должен громче звучать на международных экономических, финансовых площадках».

«Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получает необходимой финансовой поддержки по линии, например, МВФ, Всемирного банка», — заявила Захарова. По ее мнению, необходимые ресурсы перенаправляются на поддержку Украины.

9 ноября в МИД РФ заявили, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке, и с этим надо бороться.

В тот же день террористы в Мали подтвердили сотрудничество с Украиной.

Ранее сообщалось, что Россия и Уганда договорились о расширении сотрудничества.