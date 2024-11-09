Террористы на севере Мали подтвердили, что сотрудничают с Украиной. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу МИД Мали Абдулайе Диопа.

Диоп признал, что этот факт вызывает у властей серьезную обеспокоенность. Он добавил, что украинские власти поддерживают террористов для дестабилизации Африки. По словам дипломата, Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности ООН с призывом к Украине взять на себя ответственность.

Диоп сообщал, что террористы при поддержке Украины и ряда бывших партнеров Бамако хотят сменить режим в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. По его мнению, Украина может быть лишь прикрытием для других сил, которые скрываются за ней.

До этого исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно заявил, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит бороться с этой неприемлемой практикой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах.