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Террористы в Мали подтвердили сотрудничество с Украиной

ТАСС: террористы на севере Мали признали, что сотрудничают с Киевом

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Rey Byhre/Reuters

Террористы на севере Мали подтвердили, что сотрудничают с Украиной. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу МИД Мали Абдулайе Диопа.

Диоп признал, что этот факт вызывает у властей серьезную обеспокоенность. Он добавил, что украинские власти поддерживают террористов для дестабилизации Африки. По словам дипломата, Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности ООН с призывом к Украине взять на себя ответственность.

Диоп сообщал, что террористы при поддержке Украины и ряда бывших партнеров Бамако хотят сменить режим в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. По его мнению, Украина может быть лишь прикрытием для других сил, которые скрываются за ней.

До этого исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно заявил, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит бороться с этой неприемлемой практикой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах.

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