Уганда планирует увеличить поставки двух напитков в Россию

Уганда намерена увеличить экспорт кофе и какао в Россию. Об этом сообщил государственный министр торговли, промышленности и кооператива Уганды Уилсон Мбасу Мбади в ходе министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, передает ТАСС.

«Речь идет в первую очередь о кофе и какао, а также других сельскохозяйственных продуктах», — сказал он, отвечая на вопрос о том, экспорт каких товаров Уганда хотела бы увеличить в РФ.

В сентябре сообщалось, что Ангола готова увеличить поставки кофе на российский рынок. Ангола начала продвигать свой кофе в России в прошлом году в Санкт-Петербурге. В этом году аналогичное мероприятие запланировано в Москве.

Между тем мировым ценам на кофе пророчат резкий рост из-за мощнейшей за последние 43 года засухи в Бразилии — крупнейшем в мире производителе кофе. Фьючерсы на арабику с начала года подскочили уже более чем на 30%.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше какао.