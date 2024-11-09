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Катар отказался быть посредником в переговорах о перемирии в Газе

AFP: Катар решил прекратить посредничество в переговорах о перемирии в Газе

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Shutterstock

Катар решил прекратить участие в переговорах о перемирии в секторе Газа в качестве посредника, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

По словам дипломатического источника, власти страны поставили Израиль и палестинское исламистское движение ХАМАС в известность о своем решении. Катар не может быть посредником, пока стороны отказываются от добросовестных переговоров по поводу перемирия.

В столице Катара не раз проходили переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Так, 28 октября в Дохе для обсуждения этих вопросов встречались представители США, Израиля и Катара. После этого египетские и катарские посредники предлагали Израилю и ХАМАС заключить соглашение о временном прекращении огня «на определенное количество дней», а также провести частичный обмен пленными и увеличить гуманитарную помощь. В Израиле ответили, что не получали предложения о прекращении огня, а ХАМАС отверг эту инициативу, так как она не отвечает потребностям его народа в безопасности, стабильности, помощи и восстановлении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию страны из сектора Газа и захватили заложников. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее посол РФ в Катаре рассказал о работе над освобождением россиян из Газы.

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