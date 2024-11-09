Мишустин утвердил состав делегации России для участия в конференции ООН по климату в Баку

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав делегации РФ, которая поучаствует в конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по климату в Баку. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин постановил Росгидрометцентру с участием Минприроды России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти сформировать и направить группу экспертов для обеспечения работы делегации на конференции.

В ее состав войдут 48 представителей профильных ведомств, сенаторы Совфеда, депутаты Государственной думы, дипломаты, главы регионов.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в конференции ООН по климату, которая пройдет в столице Азербайджана, пока не принято.

8 октября помощник президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев заявил, что конференцию ООН по климату в Баку могут посетить Путин или председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Путин может приехать на климатическую конференцию ООН в Азербайджане.