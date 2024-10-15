Песков заявил, что решение о приезде Путина на конференцию ООН в Баку пока не принято

Решение об участии российского лидера Владимира Путина в конференции ООН по климату, которая пройдет в столице Азербайджана, пока не принято. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в конференции в Баку, Песков заявил, что решение об этом пока не принято. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия обязательно будет на ней представлена.

8 октября помощник президента Российской Федерации Руслан Эдельгериев заявил, что конференцию ООН по климату в Баку могут посетить Путин или председатель правительства Михаил Мишустин.

В марте в Минэкономразвития России выразили благодарность Азербайджану «за очень глубокий профессиональный подход» к организации конференции. Глава министерства Максим Решетников заявил об уверенности в ее успехе и отметил, что Москва готова дальше оказывать поддержку Баку.

Ранее Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС.