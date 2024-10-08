Путин может приехать на климатическую конференцию ООН в Азербайджане

Климатическую конференцию ООН в азербайджанском Баку могут посетить российский президент Владимир Путин или глава кабмина Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника лидера РФ Руслана Эдельгериева.

Именно Эдельгериев является главой российской делегации, которая отправится в Азербайджан, однако он выразил надежду, что Путин или Мишустин также посетят Баку.

«Азербайджан — стратегически важный партнер, и я бы хотел, конечно, чтобы статус был выше. На открытии чтобы был либо президент, либо председатель правительства», — объяснил помощник главы российского государства.

При этом он подчеркнул, что после церемонии открытия в основной части переговоров участвовали бы уже только члены делегации во главе с ним.

В марте в Минэкономразвития выражали благодарность Азербайджану «за очень глубокий профессиональный подход» к организации конференции в этому году, добавив, что республика взяла на себя очень серьезную нишу, большой вызов.

Глава министерства Максим Решетников выражал уверенность в успехе конференции и отмечал, что Москва готова дальше оказывать поддержку Баку.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана прибыл в Кремль для встречи с Путиным.