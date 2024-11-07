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Депутат предложил превратить Украину в «буферную зону»

Депутат Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной зоны

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил закрепить за Украиной статус буферной демилитаризированной зоны при урегулировании конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, рано или поздно конфликт сойдет на нет, и чтобы «не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений», за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО.

Такое развитие событий позволило бы обеспечить защиту границ России в случае нападения Североатлантического альянса, уточнил он.

До этого депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украину ждут «неприятные новости» после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку Киев больше не сможет рассчитывать на помощь в прежнем объеме. Парламентарий отметил, что в силах республиканца помочь Западу сохранить лицо, отдав Украине роль Золушки, которая «вроде член семьи, но на бал ее не берут».

Ранее американский сенатор призвал положить конец конфликту на Украине.

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