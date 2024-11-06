На Украине заявили о невозможности выполнить план по мобилизации

Украинские власти не смогут до конца года выполнить имеющийся план по мобилизации. Об этом в Telegram-канале «Говорит Великий Львов» заявила депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская.

По ее словам, с сентября началось проседание мобилизации, и установленный Генеральным штабом годовой план до декабря не будет выполнен.

Депутат отметила, что приказ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о переводе авиационных техников и специалистов противовоздушной обороны в пехоту был вызван большими потерями в боевых бригадах.

5 ноября военнослужащая ВСУ заявила о необходимости обязательной мобилизации женщин.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта.