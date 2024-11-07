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Путин сделал заявление о границах Украины

Путин: Россия признавала границы Украины на базе договоренностей о нейтральности

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Алексей Даничев/РИА Новости

Россия признавала украинские  границы  на  базе договоренностей, что Украина является нейтральным государством, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на  пленарной сессии «Валдая». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона всегда признавала украинские границы в рамках договоренностей сторон после распада Советского Союза. Путин отметил, что в декларации «О  независимости Украины» значится, что Украина является нейтральным государством. Это поддержала российская сторона, добавил президент.

По его словам, на этой базе Москва признавала границы, но позже украинское руководство внесло изменение в основной закон, а также объявило о желании вступить в Североатлантический альянс. Путин добавил, что «мы так не договаривались».

До этого президент РФ заявил, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать спецоперацию.

Президент России 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал НАТО анахронизмом.

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