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Обвиненного в домогательствах врача оправдали, так как у него «тактильная натура»

В Англии суд оправдал обвиненного в домогательствах врача из-за его тактильной натуры

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Врача из Англии, обвиненного в сексуальных домогательствах тремя коллегами, оправдали после того, как расследование показало, что у него «тактильная натура», пишет Daily Mail.

Доктор Питер Кэннон был оправдан по результатам шестилетнего расследования после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых тремя его коллегами. Женщины утверждали, что он вел себя неприемлемо в рабочей обстановке, касался их коленей и говорил непристойные комментарии.

Однако в ходе судебных слушаний выяснилось, что показания женщин содержат несоответствия и противоречия. Суд, руководствуясь недостаточностью доказательств и положительными отзывами о Кэнноне от его коллег, пришел к выводу, что действия мужчины не были сексуально мотивированными, а его поведение обосновано «тактильной натурой».

Судья Эмма Гилберторп, заявила, что несмотря на некоторые спорные моменты, поведение доктора Кэннона не противоречило профессиональным стандартам и не могло быть расценено как серьезный проступок.

Сам Питер выразил глубокое уважение к своим коллегам и извинился перед тремя женщинами, если его действия оскорбили их.

«Я не совершал и никогда не буду совершать сексуальных домогательств по отношению к ним или кому-либо еще», — сказал мужчина.

Ранее в Англии хирург вместо скальпеля использовал перочинный ножик, которым резал свой обед.

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