CNN узнал об активной подготовке Трампа к вступлению в должность президента США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность и обсуждает со своей командой первые шаги своей администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к окружению политика.

По данным издания, Трамп обсуждает с помощниками меры, направленные на обеспечение безопасности границ, восстановление экономики и отмену ряда энергетических ограничений.

По словам источника, знакомого с окружением избранного президента, Трамп уже успел пообщаться по телефону с несколькими иностранными лидерами, в том числе с теми, с кем он продолжал общаться после ухода из Белого дома, и которые также высоко оценили его победу на выборах.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее резиденцию Трампа начал охранять робот.