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Резиденцию Трампа начал охранять робот

Охрану резиденции Трампа в Мар-а-Лаго после выборов усилили робопсом и катером

Охрану резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде после его победы на президентских выборах усилили роботом-собакой и вооруженным патрулем на катере. Об этом сообщил американский телеканал NBC News, который показал кадры с территории резиденции политика.

«Усиленное присутствие полиции, включая высокотехнологичного робота-собаку, наблюдается в резиденции Трампа Мар-а-Лаго с тех пор, как он победил на всеобщих выборах», — написал телеканал.

На кадрах показан катер с людьми в бронежилетах, на носу которого установлен пулемет, а также робопес, напоминающий роботов Spot от американской инженерной компании Boston Dynamics, патрулирующий берег. На нем установлены устройства, напоминающие микрофон и антенну.

5 ноября во время подсчета голосов Дональд Трамп, который опередил свою соперницу на выборах Камалу Харрис, отправился на вечеринку в резиденцию Мар-а-Лаго, где выступил перед своими сторонниками, сообщало Associated Press. Резиденцию политика также посетили Илон Маск, журналист Такер Карлсон и председатель британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж.

Ранее Трампа предупредили о вероятности новых покушений из-за плохой охраны.

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