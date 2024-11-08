В Совфеде оценили Трампа как политика

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп является самостоятельным политиком, с которым можно разговаривать, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров. Его слова передает РИА Новости.

Сенатор отметил, что не мог понять, кто «реально стоит» за действующим президентом США Джо Байденом, кто будет стоять за вице-президентом Камалой Харрис в случае ее победы на выборах.

Когда стали появляться первые результаты голосования, они были для Джабарова «ошеломляющими». Сенатор полагал, что Трамп и Харрис будут идти «ноздря в ноздрю», с небольшим перевесом, а после начнутся споры и судебные иски по итогам голосования.

«Мы видели, что Трамп сам победил, очень уверенно», — отметил Джабаров.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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