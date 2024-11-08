В Кремле рассказали, собирается ли Путин поздравить Пахмутову с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин планирует поздравить композитора и пианистку Александру Пахмутову, которая 9 ноября будет отмечать день рождения. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Композитор родилась в 1929 году. В текущем году ей исполняется 95 лет.

«Президент обязательно поздравит Пахмутову с днем рождения», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Также корреспонденты поинтересовались у Пескова, собирается ли Путин подписать какие-либо указы о награждении пианистки. Но представитель Кремля заявил, что подобные вещи «никогда не анонсируются».

В июле 2024 года Пахмутова призвала повысить в РФ популярность военных песен. По ее словам, бывают такие дни, когда композиции о войне должны звучать как можно громче и чаще.

Композитор подчеркнула, что подобные песни помогают новым поколениям не забывать, какой ценой их бабушкам и дедушкам досталась победа в Великой Отечественной войне. Более того, слова и мотивы таких музыкальных произведений способны «проникать глубоко в душу», подчеркнула пианистка.

Ранее работавший с Пахмутовой композитор рассказал, как в советские годы пианистку узнали «братки».