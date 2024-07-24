Пахмутова предложила повысить популярность военных песен

Есть такие дни в году, когда песни о войне должны звучать как можно громче и чаще, заявила российский композитор Александра Пахмутова.

По ее словам, военные песни помогают потомкам не забывать, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне.

«Ужасы той войны авторы этих песен пережили лично, кто-то в тылу, а кто-то на фронте. Поэтому, наверное, и слова, и музыка и проникают так глубоко в душу – до дрожи, до слез», — сказала композитор.

Пахмутова отметила, что эти песни выражают всю общую боль и гордость.

«Писали их, не думая ни о каких деньгах. Авторское право защищает композиторов, поэтов, дает им возможность жить, благодаря своему творчеству, – и это правильно, – но из любого правила есть исключения», — сказала она.

Напомним, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (в части использования произведений, посвященных Великой Отечественной войне).