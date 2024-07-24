Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пахмутова предложила повысить популярность военных песен

Композитор Пахмутова: песни о войне проникают глубоко в душу

close
100%
Телеканал «Россия К»

Есть такие дни в году, когда песни о войне должны звучать как можно громче и чаще, заявила российский композитор Александра Пахмутова.

По ее словам, военные песни помогают потомкам не забывать, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне.

«Ужасы той войны авторы этих песен пережили лично, кто-то в тылу, а кто-то на фронте. Поэтому, наверное, и слова, и музыка и проникают так глубоко в душу – до дрожи, до слез», — сказала композитор.

Пахмутова отметила, что эти песни выражают всю общую боль и гордость.

«Писали их, не думая ни о каких деньгах. Авторское право защищает композиторов, поэтов, дает им возможность жить, благодаря своему творчеству, – и это правильно, – но из любого правила есть исключения», — сказала она.

Напомним, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (в части использования произведений, посвященных Великой Отечественной войне).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами