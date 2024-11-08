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В Кремле ответили на вопрос о передаче послания Киеву через премьера Венгрии

Песков сообщил, что Россия не передавала послание Киеву через Орбана

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не передавал послание украинским властям через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Через Орбана ничего не передавал», — сказал он.

Накануне Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение по безопасности из-за отказа Венгрии поддержать принятие Украины в НАТО.

Подобные соглашения Украина подписала с США, Великобританией и некоторыми другими странами НАТО. Все эти соглашения предусматривают, что в случае нападения на союзников Украины, ВСУ будут обязаны защищать их территорию — однако ни один из договоров не предусматривает прямую военную помощь в случае нападения на Украину.

7 ноября Зеленский впервые с начала специальной военной операции прибыл в Венгрию.

Ранее Зеленский отказал генсеку ООН в посещении Украины.

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