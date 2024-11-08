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Зеленский отказался от соглашения по безопасности с Венгрией

Украина и Венгрия не подписали соглашение о безопасности из-за членства в НАТО

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Evgeniy Maloletka/AP

Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение по безопасности из-за отказа Венгрии поддержать принятие Украины в НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, передает ТАСС.

«Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка», — сказал Зеленский.

Подобные соглашения Украина подписала с Соединенными Штатами, Британией и некоторыми другими странами НАТО. Все эти соглашения предусматривают, что в случае нападения на союзников Украины, ВСУ будут обязаны защищать их территорию — однако ни один из договоров не предусматривает прямую военную помощь в случае нападения на Украину.

До этого официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США поддержат Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, к каким договоренностям по Украине готова Россия.

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