Президент Владимир Зеленский отклонил просьбу Генсека ООН Антониу Гутерриша о посещении Украины. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает AFP.

Отказ последовал после недавней поездки Гутерриша на саммит стран БРИКС в Казани. Источник агентства утверждает, что после России он намеревался посетить Украину, но Зеленский не утвердил этот визит, обвинив генсека ООН в «оскорблении здравого смысла и международного права».

24 октября сообщалось, что Зеленский нахамил в адрес генсека ООН после его поездки на саммит БРИКС, заявив, что «некоторые функционеры ООН отдают предпочтение искушениям в Казани».

Перед этим на украинском портале «Миротворец» появилась карточка Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Причиной внесения международного чиновника в «список на уничтожение» также стало посещение им саммита БРИКС.

Ранее в ООН раскрыли детали переговоров Путина и Гутерриша на саммите БРИКС.