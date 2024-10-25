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Зеленский отказал генсеку ООН в посещении Украины

AFP: Зеленский отменил поездку генсека ООН Гутерриша в Киев после саммита БРИКС

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Johanna Geron/Reuters

Президент Владимир Зеленский отклонил просьбу Генсека ООН Антониу Гутерриша о посещении Украины. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает AFP.

Отказ последовал после недавней поездки Гутерриша на саммит стран БРИКС в Казани. Источник агентства утверждает, что после России он намеревался посетить Украину, но Зеленский не утвердил этот визит, обвинив генсека ООН в «оскорблении здравого смысла и международного права».

24 октября сообщалось, что Зеленский нахамил в адрес генсека ООН после его поездки на саммит БРИКС, заявив, что «некоторые функционеры ООН отдают предпочтение искушениям в Казани».

Перед этим на украинском портале «Миротворец» появилась карточка Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Причиной внесения международного чиновника в «список на уничтожение» также стало посещение им саммита БРИКС.

Ранее в ООН раскрыли детали переговоров Путина и Гутерриша на саммите БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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